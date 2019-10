Griechenlands Regierungspartei in Umfragen noch voran

Fast vier Monate ist die Regierung des griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis (Nea Dimokratia/ND) mittlerweile im Amt. Die Bilanz ist zwiespältig. Die bisherige Amtszeit war von Demonstrationen, Protesten und Streiks gezeichnet, doch liegt die ND in Umfragen dennoch weiter vor der linkspopulistischen Ex-Regierungspartei SYRIZA. Doch könnte die Stimmung wieder kippen.

Am vorigen Donnerstag votierten 165 der insgesamt 300 griechischen Parlamentarier für ein neues Entwicklungsgesetz. Die Nea Dimokratia (ND) sieht in diesem Multigesetz die Chance, "produktive Investitionen" voranzutreiben. Aus Regierungskreisen wird etwa darauf hingewiesen, dass die Investitionen in den vergangenen zehn Jahren um 40 Milliarden Euro zurückgegangen seien. Außerdem sei die Arbeitslosigkeit in Griechenland nach wie vor eine der höchsten in der EU.