Griechenland will IWF-Kredite zurückzahlen, Deutsche dagegen

Griechenland will einem Medienbericht zufolge die vom Internationalen Währungsfonds (IWF) gewährten Hilfskredite vorzeitig zurückzahlen. Das deutsche Finanzministerium lehnt den Plan allerdings ab, berichtete das "Handelsblatt". Dabei stoßen sich die Deutschen daran, dass die Rückzahlung "als IWF-Rückzug" angesehen werden könnte. Einen solchen Eindruck will die Bundesregierung vermeiden.

Berlin war die Teilnahme des IWF an der Griechenland-Rettung immer wichtig, auch wenn sich der Währungsfonds zuletzt nur noch mit seiner Expertise und nicht mehr mit Geld beteiligte. Griechenlands Regierungschef Alexis Tsipras will den ungeliebten IWF hingegen mit der vorzeitigen Tilgung der Kredite loswerden und so im Wahlkampf punkten, wie es weiter hieß.