Greta Thunberg: Die "16-jährige Schwedin" ist jetzt 17

Mit 15 setzte sie sich aus Protest für das Klima vor das Parlament in Stockholm, mit 16 wurde sie weltberühmt. Nun ist die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg 17 Jahre alt geworden.

Nach einem umtriebigen Jahr 2019 mit zwei Atlantik-Überquerungen, Dutzenden Klimaprotesten sowie Reden auf Kundgebungen und Gipfeln in Europa und Amerika dürfte die junge Schwedin ihren Geburtstag an diesem Freitag aller Voraussicht nach in ihrer Heimatstadt Stockholm verbringen. Was genau Thunberg an ihrem Ehrentag vorhat, verlautete nicht aus ihrem Umfeld. Da er diesmal auf einen Freitag - ihren Protesttag - fiel, könnte sie wie freitags üblich vor dem Stockholmer Reichstag erneut für mehr Klimaschutz protestieren, Geburtstag hin oder her.