Grenzüberschreitender Orientierungslauf am Rhein

Orientierungslauf (kurz OL) ist die ideale Kombination von körperlicher und geistiger Leistung. Die Faszinationen dieser Sportart sind das selbständige Planen und Finden von Routen, das Erfolgserlebnis beim Anlaufen eines Postens und das Naturerlebnis.

An Orientierungsläufen werden Kontrollpunkte im Gelände, markiert durch rot-weiße Flaggen, angelaufen. Für diesen Zweck werden spezielle OL-Karten hergestellt, welche das Gelände detailreicher als übliche Karten darstellen und unter anderem sogar die Dichte der Vegetation abbilden. OL wird vorwiegend als Einzelsport betrieben, aber auch Wettbewerbe für Gruppen oder Staffeln, solche in der Nacht, mit dem Bike oder auf Skiern werden durchgeführt. Der Ausdauersport, der ursprünglich vorwiegend im Wald ausgetragen wurde, wird in jüngerer Zeit auch in urbanem Gelände durchgeführt, dort meist mit kürzeren Distanzen. Eine typische OL-Bahn besteht aus dem Start, einer Serie von Kontrollposten und dem Ziel. Die Posten müssen in der vorgeschriebenen Reihenfolge angelaufen werden. Zur Kontrolle quittieren die Teilnehmenden jeden Posten mit einem elektronischen Badge. Beim Orientierungslauf am 3. Juni 2023 wird grenzüberschreitend im Gebiet des Alten Rheins gelaufen. Für die Teilnehmer stehen drei verschiedene Strecken über 2,5, 3,5 oder 4,5 Kilometer zur Auswahl. Der Lauf kann einzeln oder in Teams / Familien absolviert werden. Pro Strecke wird eine Rangliste erstellt. Mehrfachstarts sind möglich. Die Teilnahme ist gratis und die Anmeldung erfolgt direkt vor dem Start.