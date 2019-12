Grenzstreit: Sloweniens Klage gegen Kroatien wird abgewiesen

Kroatien muss im Grenzstreit mit Slowenien wohl keine Verurteilung durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) fürchten. Der Generalanwalt des EuGH dessen Meinung die Höchstrichter meistens folgen, hat nämlich in seinem am Mittwoch veröffentlichten Gutachten die Abweisung einer slowenischen Klage gegen Kroatien wegen der Nicht-Umsetzung des Schiedsurteils im Grenzstreit empfohlen.

Die Abgrenzung des nationalen Hoheitsgebietes sei eine völkerrechtliche Frage, die nicht in die Zuständigkeitsbereich der Union und somit auch nicht in die Zuständigkeit des Gerichtshofs falle, heißt es in der Expertise des finnischen Generalanwalts Priit Pikamäe. In seinem Schlussantrag schlägt er dem Gerichtshof daher vor, "sich für die Prüfung der von Slowenien erhobenen Klage für unzuständig zu erklären".