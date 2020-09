Grenzlösungen für ausländische Weinlese-Helfer gesucht

Der Weinabsatz ist in der Coronakrise stark zurückgegangen. Jetzt geht es aber bereits wieder um die Lese des heurigen Jahrgangs. Da üblicherweise viele ausländische Erntehelfer dabei in Österreich tätig sind, wird dringend nach Lösungen gesucht. Geplant ist wie bei momentan tätigen Obsterntehelfern ein eigenes Formular, um rasch über die Grenze zu kommen, berichtete der ORF am Wochenende.

"Es muss gerade für die Erntehelfer, die nicht bei den Hauptgrenzübergängen drüberfahren, sondern auch bei den kleinen und Nebenübergängen, möglich sein, dass sie sehr rasch wechseln können. Wir können keine 4.000 Kräfte hier nächtigen lassen", so der steirische Agrarlandesrat Johann Seitinger (ÖVP). Er habe mit dem Innenministerium in Wien besprochen, dass es zu keinen Störungen kommen werde.