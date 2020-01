Grenzenlos studieren

Die Universität Innsbruck ist der Standort für Hochschulbildung in Westösterreich mit einem breiten Studien- und Weiterbildungsangebot.

Die Studierenden an der Universität Innsbruck profitieren in allen Ausbildungsphasen von der forschungsgeleiteten Lehre an der Universität. Beim Unterricht durch aktive Forscherinnen und Forscher fließen die neuesten Ergebnisse direkt in die Lehre ein. Dabei nimmt auch die Digitalisierung immer mehr Raum ein. Studierende aller Fachrichtungen haben die Chance, sich entweder im Rahmen ihrer Wahlmodule oder aber über eine Ergänzung „Digital Science“ jene Kenntnisse anzueignen, die für ihr Fach im Zeitalter der Digitalisierung relevant sind. Mit dieser Kompetenzerweiterung wird der erfolgreiche Start ins Berufsleben unterstützt.