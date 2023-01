"Grelle Tage" ohne Erhellung: Uraufführung im Schauspielhaus

Die Klimaaktivisten sind wieder unterwegs. Diesmal nehmen sie offenbar den "Schrei" ins Visier. Alles ist bereits vorbereitet, die schützende Glasplatte justiert, die Tomatendose geöffnet - da unterbricht ein hinzutretender Schauspieler seine Kollegen, die Spielsituation wird gebrochen, und es geht ansatzlos weiter. Nicht viele Szenen der Uraufführung von "Grelle Tage" im Schauspielhaus sind so pointiert und witzig geworden. Die Premiere am Donnerstag wurde dennoch bejubelt.

Mit "Grelle Tage" konnte die 1998 in Zürich geborene Autorin Selma Matter im Vorjahr das Hans-Gratzer-Stipendium gewinnen. Die Klimakatastrophe wird in dem Stück überall greifbar: In Brandenburg trocknet ein See aus, das Matterhorn zerbröselt, und in Sibirien taut der Permafrost auf. Forscher und Häuser versinken im Schlamm, über tausende Jahre konservierte Tiere kommen an die Oberfläche. "Mammutdealer" jagen nach Elfenbein, "Archäologen" (gemeint sind wohl eher Paläontologen) nach der DNA ausgestorbener Gattungen. Da wird ein 13.000 Jahre alter Wolfshund-Welpe wieder lebendig und knurrt den verblüfften Forscher an: "Du hast mich aufgestört! Was willst Du?"