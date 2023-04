Gregoritsch zum vierten Mal in Elf des Tages im "kicker"

Michael Gregoritsch ist nach seinem Doppelpack beim 4:0-Erfolg des SC Freiburg gegen Schalke 04 in der deutschen Bundesliga zum bereits vierten Mal in dieser Saison in die Elf des Tages des Fußball-Fachmagazins "kicker" gewählt worden. Der 29-jährige ÖFB-Teamstürmer traf via Linksschuss (7.) und mit dem Kopf (35.) und ist mit zehn Saisontoren die Nummer neun in der Liga-Schützenliste. In Pflichtspielen traf der Steirer 2022/23 schon 14-mal.

Gregoritsch war noch dazu an der Entstehung eines weiteren Treffers beteiligt und war daher auch der "Spieler des Spiels". "Freiburgs Stürmer war für Schalke nicht zu halten", schrieb der "kicker".

Über die Auszeichnung "Spieler des Spiels" durfte sich mit Florian Kainz ein weiterer ÖFB-Teamkicker freuen. Der 30-Jährige glänzte beim 3:1-Sieg des 1. FC Köln bei 1899 Hoffenheim mit einem Tor und Assist. Der Offensivspieler verwandelte auch den vierten Elfmeter in seiner bisherigen Köln-Zeit. "Er war der technisch beste und wirkungsvollste Akteur, verwandelte den Strafstoß sicher, bereitete das 2:0 vor und dirigierte mit Übersicht das Offensivspiel des FC", hieß es im "kicker".

In der 2. Liga war Louis Schaub der "Spieler des Tages". Beim 3:1-Sieg von Hannover 96 bei Arminia Bielefeld gelang dem 28-jährigen Ex-Rapidler sein dritter Saisontreffer. Diesen widmete der Offensivakteur seinem exakt 20 Jahre davor bei einem Autounfall verstorbenen Vater Fred. "Schaub arbeitet mit Auftritten dieser Art wie zuletzt schon gegen Sandhausen daran, sich in Hannover doch noch vom gescholtenen, teuren Fehleinkauf zu einem Hoffnungsträger für eine bessere 96-Zukunft zu entwickeln", analysierte der "kicker".