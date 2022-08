Gregoritsch trifft bei Freiburg-Sieg - Onisiwo-Doppelpack

Dem SC Freiburg ist auch dank Torjäger Michael Gregoritsch ein Traumstart in die deutsche Fußball-Bundesliga gelungen. Der ÖFB-Stürmer brachte die Mannschaft von Christian Streich am Samstag mit einem Kopfball beim souveränen 4:0 (0:0) beim FC Augsburg nur 15 Sekunden nach Wiederanpfiff in Führung. Für den FSV Mainz 05 avancierte Karim Onisiwo mit einem Doppelpack beim 2:1 (1:1) beim VfL Bochum unterdessen zum Matchwinner.

Gregoritsch traf in seinem ersten Bundesligaspiel für die Freiburger ausgerechnet gegen seinen Ex-Club Augsburg. Nur knapp 105 Sekunden danach stellte Vincenzo Grifo mit einem sehenswerten Freistoß auf 0:2. Rückkehrer Matthias Ginter erhöhte nach Gregoritsch-Assist per Volley (61.), Ritsu Doan traf zum Endstand (79.).

Der Auswärtssieg der Mainzer in Bochum war von zwei ÖFB-Legionären geprägt. Onisiwo brachte die Gäste erst per Kopf in Führung (26.), diese glich der Ex-Mainzer Kevin Stöger aus, dessen Flanke sich in hohem Bogen ins Kreuzeck senkte (39.). In der zweiten Hälfte erzielte Onisiwo abermals per Kopf den Siegtreffer (77.).

Aufsteiger Werder Bremen teilte mit dem VfL Wolfsburg beim 2:2 (2:1) zum Auftakt die Punkte. Das erste Rufzeichen der Partie setzten die "Wölfe". Nach einem tollen Assist von Patrick Wimmer, der sein erstes Bundesligaspiel für den VfL bestritt, besorgte Lukas Nmecha die Führung (11.). Niklas Füllkrug und Leonardo Bittencourt drehten mit einem Doppelschlag (21., 23.) noch vor der Pause zwischenzeitlich die Partie. In einer ereignisarmen zweiten Hälfte gelang Josuha Guilavogui in der 84. Minute der Ausgleich. Marco Friedl führte Werder als Kapitän aufs Feld und spielte durch.

Beim 3:1 (1:1) zwischen Borussia Mönchengladbach und der TSG Hoffenheim stellte Stefan Posch den Spielverlauf früh auf den Kopf. Der Hoffenheimer sah aufgrund eines Foulspiels bereits nach 19 Minuten die Gelb-Rote-Karte und sorgte für den ersten Platzverweis der neuen Spielzeit. In Unterzahl ging die TSG durch Robert Skov in Führung (25.), diese egalisierte Ramy Bensebaini sehenswert per Fallrückzieher (42.). Es dauerte bis zur 71. Minute, ehe Marcus Thuram die überlegenen Gladbacher verdient auf die Siegerstraße brachte. Nico Elvedi erhöhte auf 3:1 (78.).

Im Berliner Derby feierte Union einen klaren 3:1 (1:0)-Heimerfolg über den Stadtrivalen Hertha BSC. Jordan Siebatcheu (32.) sowie Sheraldo Becker (50.) und Robin Knoche (55.) sorgten für klare Verhältnisse. Dodi Lukebakio gelang nur noch der Ehrentreffer (85.). Union-Kapitän Christopher Trimmel spielte durch.