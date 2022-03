Gregor Bloeb neuer Leiter der Tiroler Volksschauspiele

Der Schauspieler Gregor Bloeb wird neuer künstlerischer Leiter der Tiroler Volksschauspiele in Telfs. Dies hat die Generalversammlung der Volksschauspiele Montagabend beschlossen, sagte eine Sprecherin der APA und bestätigte einen Bericht des ORF Tirol. Der Sommer 2023 wird die erste Saison sein, die der 54-jährige gebürtige Tiroler in Telfs verantworten wird.

Bloeb wird bereits im heurigen Herbst mit seiner Arbeit beginnen, hieß es. Der Bruder von Schauspielstar Tobias Moretti setzte sich gegen 15 andere Kandidaten - darunter drei Frauen - durch. Der Tiroler wirkte bereits schon in frühen Jahren der Tiroler Volksschauspiele mit. So hatte er unter anderem Rollen in Stücken wie "Gaismair" und "Drachendurst" oder "Der Rostige Ritter" von Felix Mitterer inne.