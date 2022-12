"Greenwashing"-Verfahren gegen FIFA in Schweiz anhängig

In der Schweiz läuft ein Verfahren gegen den dort ansässigen Fußballweltverband FIFA. Umweltschützer haben wegen mutmaßlich irreführender Werbung zur Klimaneutralität der WM in Katar eine Beschwerde bei der Schweizerischen Lauterkeitskommission eingereicht. Deren juristischer Sekretär Reto Inglin bestätigte der Schweizer Tageszeitung "Blick" (Sonntag), dass ein entsprechendes Verfahren anhängig sei.

Auch aus Großbritannien, Frankreich und Belgien wurden Beschwerden an die Schweizer Behörden weitergeleitet, da die FIFA in Zürich ihren Hauptsitz hat. Deutschlands Verbraucherschützer hatten schon vor dem WM-Start am 20. November die FIFA wegen "Greenwashing" abgemahnt und eine Löschung "irreführender" Werbeaussagen verlangt. Gehe die FIFA darauf nicht ein, behalte man sich den Klageweg vor, hieß es damals.