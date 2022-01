Greenpeace-Video zu Lebensmittelverschwendung regt auf

Für Aufregung sorgt eine Video über die Lebensmittelverschwendung in Österreich, das die Umweltschutz-NGO Greenpeace veröffentlicht hat. Die Bilder aus einer nicht genannten österreichischen Müllverbrennungsanlage zeigen demnach wie Tonnen von vor allem noch verpackten Fleischprodukten - legal - entsorgt werden. Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) reagierte entsetzt: "Dieses Video ist schockierend und macht mich wütend."

"So endet also die harte Arbeit unserer Bäuerinnen und Bauern - auf einem riesigen Müllberg - das ist beschämend und absolut zu verurteilen", sagte Köstinger. Gleichzeitig zwinge der Handel die Landwirtschaft preislich immer mehr in die Knie. "Während hochwertig produzierte Produkte mit Rabattschlachten verschleudert werden, bleibt für unsere Bäuerinnen und Bauern immer weniger über."