Greenpeace testet österliche Produkte auf Haltbarkeit

Greenpeace hat eine Langzeitstudie zur Lebensmittelhaltbarkeit gestartet und rief gleichzeitig zu Maßnahmen gegen die Verschwendung von Nahrung auf. Die Umweltschutz-NGO hat sechs für die Osterzeit typische Produkte gewählt, wie etwa gefärbte und frische Eier oder Schinken. Drei Monate lang werden die Lebensmittel auf ihre Genießbarkeit geprüft. Schon jetzt erinnert die NGO daran, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) nur "Frische-Garantie", aber kein Ablaufdatum ist.

Bereits 2017 hat Greenpeace einen derartigen Test durchgeführt, der damalige Langzeitsieger war das Joghurt, denn das Milchprodukt war auch 26 Wochen, also ein halbes Jahr über das MHD hinaus, weiterhin unbedenklich verzehrbar, stellte die NGO damals fest. Sechs Jahre danach wird nun erneut getestet, denn laut Berechnung der Umweltschutzorganisation landen in Österreich jährlich rund 830.000 Tonnen essbare Lebensmittel im Müll - rund 26 Kilogramm pro Sekunde. Die Datenlage zu Lebensmittelabfällen sei jedoch schlecht - in vielen Bereichen gibt es nur Schätzungen, und je nachdem ist ein Drittel bis die Hälfte der Lebensmittelabfälle in Österreich aus Privathaushalten.