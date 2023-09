Greenpeace suchte im Supermarkt nach nachhaltigen Spaghetti

Für den aktuellen Marktcheck hat sich Greenpeace diesmal in den heimischen Supermärkten auf die Suche nach der in Österreich beliebtesten Pasta-Variante gemacht, den Spaghetti. Bewertet wurden dabei der Bio-Anteil, wo immerhin ein Viertel der Nudelvariation italienischen Ursprungs dieses Kriterium erfüllen konnte. Der Definition der NGO für nachhaltige Produkte konnten mit fünf von 100 jedoch nur eine Minderheit gerecht werden.

"Am besten für die Umwelt sind Spaghetti in Bio-Qualität nach italienischer Art ohne Ei. Sie sind klimaschonend und Spritzmittel wie Glyphosat sind hier verboten", sagt Melanie Ebner, Landwirtschaftssprecherin bei Greenpeace. 95 Prozent aller gecheckten Nudeln fehlte aber eines oder mehrere von drei Kriterien für die Nachhaltigkeit: Am besten für die Umwelt sind laut Greenpeace demnach Spaghetti in Bio-Qualität nach italienischer Art ohne Ei.