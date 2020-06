Greenpeace schlägt Plan für Lebensmittelversorgung vor

Die Umweltorganisation Greenpeace fordert von der Regierung, eine krisensichere Lebensmittelversorgung umzusetzen und schlägt dafür einen 10-Punkte-Plan vor. Darunter befinden sich eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung für Lebensmittel, der Ausbau der Bio-Landwirtschaft bis 2030 auf 40 Prozent der Flächen und Anreize, den Fleischkonsum bis 2030 zu halbieren.

"Die Coronakrise hat uns die Verletzlichkeit unserer Gesellschaft vor Augen geführt: Vieles, was wir für selbstverständlich halten - etwa der Zugang zu gesunden Lebensmitteln - kann durch Krisen oder Schocks auch in Österreich überraschend schnell ins Wanken geraten", heißt es in einer Analyse der Universität für Bodenkultur im Auftrag von Greenpeace.