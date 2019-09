Greenpeace kaperte Erntedankfest mit Protestaktion

Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace haben sich am Sonntag in Wien aus rund 50 Metern abgeseilt, um gegen das Handelsabkommen der EU mit den Mercosur-Staaten zu protestieren. Während des Erntedankfests der Jungbauern entrollten sie am Augarten-Flakturm ein 90 Quadratmeter großes Banner mit der Aufschrift "Bauern schützen - Mercosur stoppen".

Greenpeace fordert von den Parlamentsparteien, im September im Nationalrat ein Veto gegen den Handelspakt einzulegen. Die Umweltschutzorganisation befürchtet, dass die industrielle Agrarproduktion die regionale kleinbäuerliche Landwirtschaft verdrängt.

Ende Juni hatten die EU und der Mercosur-Bund - Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay - nach 20 Jahren Verhandlungen eine Einigung erzielt. Nun müssen die 28 Mitgliedstaaten das Abkommen noch ratifizieren. Frankreich und Irland drohten zuletzt mit einer Blockade, sollte die brasilianische Regierung nicht energischer gegen die Regenwaldbrände vorgehen.