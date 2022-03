Greenpeace für Tempolimit und Aus für Kurzstreckenflüge

Die Abhängigkeit von russischem Öl lässt sich nach Berechnungen der Umweltschutzorganisation Greenpeace kurzfristig deutlich verringern. Durch "schnell umsetzbare Maßnahmen" wie beispielsweise ein Tempolimit oder eine Verlängerung von Homeoffice könne der Import von russischem Öl um insgesamt ein Drittel reduziert werden, teilte Greenpeace am Mittwoch in Deutschland mit.

Ein Ersatz von Kurzstrecken-Flügen in der EU durch schnellere Zugverbindungen würde eine jährliche Verringerung der Öl-Importe aus Russland im Umfang von mindestens 2 Mrd. Euro ermöglichen, so die Umweltorganisation. 70 Prozent des gesamten Erdöls in der EU würden für den Verkehr verwendet, in Österreich seien es sogar 81 Prozent. Der Luftverkehr sei dabei einer der am stärksten von Erdöl abhängigen Sektoren. Mit der Eisenbahn ersetzbare Kurzstreckenflüge würden jährlich EU-weit 4,35 Mio. Tonnen Kerosin verbrauchen, seien also allein für etwa 23,4 Mio. Tonnen an Treibhausgasemissionen verantwortlich.