Greenpeace fordert Ende des Verbrennungsmotors bis 2028

Eine von Greenpeace in Auftrag gegebene Studie des Deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt ist zu dem Schluss gekommen, dass in Europa nach 2028 keine neuen Autos mit Verbrennungsmotoren verkauft werden dürfen, wenn die Pariser Klimaziele erreicht werden sollen. Die Umweltschutzorganisation fordert nun Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) auf, ein Ausstiegsdatum festzulegen.

“Jetzt haben wir es schwarz auf weiß: Wir können es schaffen, die Pariser Klimaziele zu erreichen und damit Hitze, Dürre und Gletscherschmelze aufzuhalten. Dafür müssen wir in zehn Jahren neue Diesel, Benziner und Hybride (…) verbannen und der Bevölkerung ermöglichen, auf saubere Alternativen umzusteigen”, wurde Adam Pawloff, Klimaexperte bei Greenpeace in Österreich, am Donnerstag laut der Organisation zitiert.