Greenpeace: EU trägt mit Rohstoff-Importen zu Rodungen bei

Die Umweltorganisation Greenpeace wirft der EU vor, für den Anbau von Kaffee, Kakao, Palmöl, Soja und Kautschuk zur globalen "Waldzerstörung" beizutragen. "Für diese Produkte werden weltweit Regenwaldflächen gerodet und in Flammen gesetzt", kritisiert Greenpeace laut einem aktuellen Bericht. Die Umwelt-NGO fordert ein EU-Waldgesetz, das Produkte aus Rodungen auf dem EU-Markt unterbindet.

Die Europäische Union importiere mehr als ein Drittel (36 Prozent) der weltweit gehandelten landwirtschaftlichen und tierischen Güter, die mit der Zerstörung von Regenwald in Verbindung gebracht werden, so Greenpeace. "Für Palmöl wird der Lebensraum von Orang-Utans und Tigern zerstört, Brasiliens Wälder gehen für Rinderfarmen und Soja in Flammen auf und die Kakaoindustrie in Afrika bedroht das Zuhause von Elefanten und Leoparden", sagte Lukas Meus, Waldexperte bei Greenpeace in Österreich.