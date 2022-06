Green Day begeistern bei "Hella Mega Tour" im Happel-Stadion

"Es hat zwei Jahre gedauert", hat Green-Day-Frontman Billie Joe Armstrong gestern im Wiener Ernst-Happel-Stadion fast ungläubig ins Mikrofon gerufen. Eigentlich hätten die Punkrocker mit Fall Out Boy und Weezer schon im Juni 2020 mit der gemeinsamen "Hella Mega Tour" hier Halt machen sollen, doch Corona machte den Bands einen Strich durch die Rechnung. Dass das Warten nun ein Ende hatte und 45.000 Fans ins Stadion strömten, spornte vor allem Green Day zu Höchstleistungen an.

Eröffnet wurde das Konzert von der australischen Punkrock-Band Amyl and the Sniffers. Und auch Weezer, deren Auftritt etwas vorverlegt wurde, spielten noch unter einem sonnigen, wolkenlosen Himmel. "Wir hoffen, euch gefällt das Konzert", sagte Sänger Rivers Cuomo, der die vergangenen zwei Jahre offenbar dafür genutzt hatte, sein Deutsch aufzubessern. Zwischen Bekanntem wie "Beverly Hills" und "Island in the Sun" gab die Band ihre Covers von Totos "Africa" und Metallicas "Enter Sandman" sowie - erstmals live - den neuen, eingängigen Song "Records" zum Besten.