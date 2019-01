Grazerin fühlte sich gestört: Polizei hob Drogenbande aus

Steirische und tschechische Polizisten haben eine Gruppe ausgehoben, die seit 2015 mit Drogen im Straßenverkaufswert von rund zwei Millionen Euro gedealt hatten. Der Haupttäter, ein Tscheche (32) wurde im November in seiner Heimat von einer Spezialeinheit festgenommen. Zur Bande führte auch eine Grazer Pensionistin, die das nächtliche Drogenverteilen nahe ihrer Wohnung beim Schlafen gestört hatte.

In den Jahren 2015 bis 2017 wurden vom Landeskriminalamt Steiermark intensive Ermittlungen zum Drogenhandel in den Grazer Parkanlagen geführt, wie die Landespolizeidirektion am Donnerstag mitteilte. Dabei wurde eine größere Anzahl von Suchtmittelhändlern ausgeforscht und in der Zwischenzeit zum Teil bereits verurteilt.