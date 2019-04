Grazer Volkskundemuseum ist "Mythos Tankstelle" auf der Spur

Im Grazer Volkskundemuseum vermeint man derzeit das Benzin zu riechen: Unter dem Titel "Mythos Tankstelle" ist man der Entwicklung und der Bedeutung der Treibstoffinseln auf der Spur. "Es geht um die historische, kulturelle und soziale Dimensionen, die wir mit Tankstellen verbinden", erklärte Kurator Helmut Eberhart bei der Presseführung am Dienstag.

Die Sonderausstellung des Museums widmet sich jenem Ort, der nicht nur der Versorgung mit Treibstoff dient, sondern immer schon auch andere Funktionen innehatte. Dabei war die allererste “Tankstelle” eine Apotheke in Wiesloch (Deutschland), in der die Ehefrau von Automobilerfinder Carl Benz Treibstoff für eine Fahrt von Mannheim nach Pforzheim kaufte. Ab 1917 wurden in den USA Tankstellen gebaut, die erste Benzinabgabestelle in Österreich gab es 1924 auf dem Grazer Jakominiplatz.