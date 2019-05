Grazer Oper bringt 2019/20 Raritäten und bewährte Hits

Die Grazer Oper spannt in der kommenden Saison einen weiten Bogen von Mozart bis zu Olga Neuwirth, dazwischen gibt es Bewährtes wie Verdis "Don Carlo" und Mozarts "Don Giovanni", aber auch Ausgefallenes wie Bizets "Perlenfischer" und Humperdincks "Königskinder". Das Ballett bringt Prokofjews "Cinderella", und Chefdirigentin Oksana Lyniv verabschiedet sich mit einem Richard-Strauss-Konzert.

Mit Giuseppe Verdis “Don Carlo” setzt die Grazer Oper zum Saisonauftakt auf einen sicheren Publikumserfolg. Gezeigt wird die vieraktige italienische Fassung, die immer gut ankommt, auch wenn es schön gewesen wäre, die fünfaktige Version – italienisch oder französisch – in Graz zu sehen. Am Pult wird Oksana Lyniv stehen, die Inszenierung besorgt Jetske Mijnssen. Die nächste Opernpremiere ist Engelbert Humperdincks “Königskinder” gewidmet, ein “tieftrauriges Märchen von der Gänsemagd und dem Königssohn, die an der Ignoranz und Kälte der Umwelt sterben”, beschrieb Intendantin Nora Schmid.