Grazer Musikfestival arsonore spielt heuer "Night & Day"

"Night & Day" lautet das Motto des Grazer Musikfestivals arsonore, das Anfang September unter der Leitung von Pianist Markus Schirmer stattfindet. An vier Abenden gibt es Kammermusik in unterschiedlichster Besetzung und mit ausgewählten Texten. Beim letzten Konzert gesellt sich das Jazz Orchester Steiermark dazu. Neben Klassikern wie Chopin, Schubert oder Mozart gibt es auch eine Uraufführung.

“2018 war so erfolgreich, dass wir heuer ausbauen konnten”, sagte der künstlerische Leiter Markus Schirmer bei der Programmpräsentation am Mittwoch in Graz. Daher wird heuer an fünf Abenden gespielt, viermal im Planetensaal des Schlosses Eggenberg und einmal in der Helmut-List-Halle.