Grazer Kulturjahr 2020 nimmt wieder Fahrt auf

Kaum hatte es richtig begonnen, war auch schon wieder Schluss: Das Grazer Kulturjahr 2020 musste im März nicht nur Projekte beenden, sondern teilweise bis in den nächsten Sommer verschieben, "sonst hätte man ein Drittel der Vorhaben nicht realisieren können", erklärte Kulturstadtrat Günter Riegler (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

Nun haben einige Unternehmungen wieder gestartet werden können. Die "Neigungsgruppe K.O." (Martin Behr, Johanna Hierzegger, Markus Wilfling) ist zur "Neigungsgruppe O.K." mutiert und offeriert nun statt der 9.000 limitierten Pfeffersprayskulpturen aus Beton 5.000 Desinfektionssprays. Wer möchte, kann sich aus dem Samtbeutel, in dem die Skulptur geliefert wird, mit wenigen Handgriffen einen eleganten Mund-Nasenschutz-machen.

Ein weiteres Projekt ist "Kultur inklusiv", das auslotet, wo und wie man Kunst und Kulturprogramme für alle zugänglich machen kann. Dazu gibt es das "Magazin des guten Lebens", das in Form eines Lifestylemagazins Menschen mit Behinderungen in allen Hauptrollen zeigt. So auch in einer Modestrecke, bei denen Schülerinnen und Schüler der Modeschule am Ortweinplatz spezielle Modelle für spezielle Models entworfen haben.