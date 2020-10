Grazer Künstlerhaus wird zur Kunsthalle Steiermark

Das Grazer Künstlerhaus wird ab März 2021 zur Kunsthalle Steiermark. Daraus resultieren solle eine "internationale Ausrichtung unter Einbindung herausragender regionaler Produktionen", kündigte Künstlerhaus-Leiter Sandro Droschl am Dienstag an. Bauliche Adaptionen sind ebenso geplant wie die Aufstockung des Budgets, wobei bisher nur ein erhöhter Beitrag des Landes Steiermark fixiert ist. Von der Stadt gibt es zumindest eine grundsätzliche Zusage ohne genaue Bezifferung.

Bauliche Adaptionen wie ein neuer Empfangsbereich und ein neuer Boden stehen an, dadurch soll die gesamte Ausstellungshalle aufgewertet werden. "Die Kunsthalle in neuer Form passt gut in die Grazer Kulturpolitik", sagte Kulturstadtrat Günter Riegler (ÖVP) bei der Präsentation der Pläne am Dienstag. "Ein neuer Name bringt auch eine neue Begrifflichkeit mit sich", betonte Kulturlandesrat Christopher Drexler (ÖVP). Seitens des Landes gibt es auch bereits die Zusage, den jährlichen Zuschuss von 360.000 auf 500.000 Euro zu erhöhen. Die Stadt Graz, derzeit mit 102.000 Euro pro Jahr dabei, stellte ebenfalls eine Erhöhung in Aussicht, sobald der laufende Vertrag Ende 2021 beendet wird. Auch vom Bund erhofft man sich in Zukunft einen Zuschuss.