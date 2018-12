Grazer Joanneum 2019: Zwei neue Häuser und 25 Ausstellungen

Das Universalmuseum Joanneum verfügt über zwei neue Ausstellungsstätten: Das Freilichtmuseum Stübing wurde eingegliedert, außerdem wurde das Center of Science Activities (Cosa) installiert. "Das kommende Jahr bringt 25 neue Ausstellungen, außerdem Rahmenprogramm, Tagungen, Aktionstage, Feste", erläuterte der wissenschaftliche Direktor Wolfgang Muchitsch bei der Programmpräsentation am Mittwoch.

Das Kunsthaus präsentiert sich mit der Ausstellung “Connected. Peter Kogler with George Antheil with Friedrich Kiesler with Hedy Lamarr with Fernand Leger with Charlotte Perriand with Franz Pomassl with Franz West”. Ziel sei es “Personen, die in der Vergangenheit und Gegenwart viel miteinander zu tun hatten” in Bezug zu setzen, erklärte Kunsthaus-Chefin Barbara Steiner.