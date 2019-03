Grazer Holztechnologe erhält Marcus-Wallenberg-Preis

Aus der Hand des schwedischen Königs wird Gerhard Schickhofer, Leiter des Instituts für Holzbau und Holztechnologie der TU Graz, den Marcus Wallenberg-Preis entgegennehmen. Der international renommierte Holztechnologe erhält die Auszeichnung für seine bahnbrechende Forschung im Bereich des Brettsperrholzes (BSP), wie die TU Graz am Freitag mitteilte. Der Preis ist mit rund 200.000 Euro dotiert.

Brettsperrholz – auch bekannt als Cross Laminated Timber (CLT) – ist die Technologie, die hinter der weltweiten Expansion mehrstöckiger Gebäude in Holz-Massivbauweise steht. Schickhofer (geb. 1962 in Vorau) hat den stabilen und zugleich umweltfreundlichen Werkstoff von Graz aus federführend mitentwickelt. In den vergangenen 25 Jahren haben der Bauingenieur und sein Team auch in der Festlegung europäischer Normen und technischer Zulassungen zur Produktion und Verwendung in industriellen Anwendungen des Holzbaus eine wichtige Rolle gespielt.