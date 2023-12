Grazer Hochhaus wegen Brandes evakuiert

Bei einem Brand in einer Wohnung im fünften Stock eines Mehrparteienhauses im Grazer Bezirk Jakomini sind Donnerstagabend zwei Menschen verletzt worden. Das Hochhaus musste von der Berufsfeuerwehr evakuiert werden. Rund 40 Bewohnerinnen und Bewohner hatten es zu verlassen. Eine 72-Jährige wurde über eine Drehleiter und ihren Balkon in Sicherheit gebracht. Sie wurde ebenso wie eine 60-Jährige mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht, hieß es am Freitag.

Das Feuer war gegen 21.00 Uhr aus noch nicht bekannter Ursache ausgebrochen. "Aufgrund der hohen Brandintensität und einer möglichen Brandausbreitung auf den Dachstuhlbereich wurden zusätzliche Einsatzkräfte nachalarmiert", hieß es in der Aussendung der Feuerwehr. Die rund 40 Bewohner wurden während der Bekämpfung der Flammen in einem Linienbus der Holding Graz versorgt, um nicht in der Kälte im Freien zu stehen. Sie konnten anschließend wieder in ihre Wohnungen zurück.