Grazer FPÖ formiert sich mit Axel Kassegger einmal mehr neu

Die Grazer FPÖ hat nach dem Rauswurf von Claudia Schönbacher Montagabend die Weichen für den Stadtparteitag am 3. März gestellt: Axel Kassegger wurde von der Stadtparteileitung einstimmig als Obmann nominiert und dürfte damit wohl Schönbachers Nachfolger werden. Kassegger war bereits im Vorjahr zum geschäftsführenden Obmann gewählt worden, die Doppelspitze mit Schönbacher hielt aber nicht lange. Die Aufarbeitung des "Sauhaufens" von 2021 ist noch nicht abgeschlossen.

Nun will sich die Partei abermals neu formieren, wobei mit Kassegger ein schon bekanntes Gesicht in die erste Reihe rücken soll: Der 57-jährige Unternehmer und Brigadier der Miliz ist seit 2013 Nationalratsabgeordneter und dort Sprecher für Außen- und Energiepolitik. "Mein Ziel ist es, eine kantige Oppositionspolitik zu machen und die Verfehlungen der Stadtregierung aufzuzeigen. Wir Freiheitliche sind das einzige Gegengewicht zur linkslinken Rathauskoalition." Was das laufende Strafverfahren angehe, so setze Kassegger volles Vertrauen in die Behörden: "Als Geschädigte ist es unser oberstes Interesse, dass dieser Fall rasch aufgeklärt wird. Wir werden wie bisher mit den Behörden uneingeschränkt kooperieren", hieß es am Dienstag in einer Aussendung.