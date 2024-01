Grazer Forscher entwickelten Kunststoff auf Kokosölbasis

Um den Wandel zu einer erdölfreien Gesellschaft zu meistern, benötigt Europa auch neue Verfahren zur Herstellung von Kunststoffen, die bisher auf der Basis von Erdöl hergestellt wurden. Eine Chemie-Doktorandin an der Uni Graz hat ein Verfahren entwickelt, bei dem ein biologisch abbaubarer und gleichzeitig stabiler Kunststoff auf Kokosölbasis hergestellt wird - mit Hilfe von Bakterien, teilte die Grazer Universität am Mittwoch mit.

Im EU-Projekt "Biobased Value Circle" arbeiten europaweit Forschende und Unternehmen an Verfahren, die eine Umwandlung von Biomasse in umweltschonenden Produkte. Damit soll der Übergang der auf fossilen Rohstoffen basierenden Produktion auf eine biobasierte Kreislaufwirtschaft ermöglicht werden: Bioplastik zum Beispiel, bei dem sowohl die Ausgangsmaterialien als auch das Endprodukt zu 100 Prozent biologisch abbaubar sind. Mit dabei ist auch das Forschungsteam von Wolfgang Kroutil am Institut für Chemie und die Doktorandin Klara Bangert. Ihr ist im Team laut Mitteilung der Uni Graz ein Durchbruch in der Herstellung von Bausteinen von Bioplastik gelungen.