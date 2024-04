Grazer Ex-FPÖ-Vizebürgermeister kehrte in Gemeinderat zurück

Der frühere Grazer FPÖ-Vizebürgermeister Mario Eustacchio ist Donnerstagmittag im Grazer Gemeinderat als "wilder" Mandatar angelobt worden. Applaus bekam er allerdings keinen, die Minen sämtlicher Regierungsmitglieder im Stadtparlament blieben steinern und selbst das obligatorische Händeschütteln blieb zwischen Eustacchio und seiner ehemaligen Parteikollegin Claudia Schönbacher, die mittlerweile dem (Korruptions-) Freien Gemeinderatsklub (KFG) angehört, aus.

Schönbacher sagte vor der Gemeinderatssitzung zur Rückkehr von Eustacchio: "Das ist leider eine Verhöhnung des Steuerzahlers, weil jemand, der wegen eines Finanzskandals zurücktritt, hat nicht einfach so zurückzukommen. Aber die Demokratie macht es möglich." Sie sprach einmal mehr von einem "System Mario", das den "Schein" und eine "weiße Weste" aufrechterhalten will. Doch die Wahrheit werde nicht gesagt und Unterlagen würden zurückgehalten, so Schönbacher gegenüber Medien. Sie sprach von einem Imageschaden für die Politik, so lange nicht alles aufgeklärt sei.

Eustacchio indessen sagte vor seiner Angelobung: "Wie so oft im Leben überraschen Dinge und Situationen. Durch den Rücktritt von Gemeinderat Lohr ist dieses Mandat frei geworden und es war eine doch längere Überlegung, vor allem in der Abstimmung mit der Familie, die ja in den letzten zweieinhalb Jahren vieles mitmachen musste. Letztlich war das Ausschlaggebende, dass alle gesagt haben: Mach's." Er betonte, dass es bisher nur Erhebungen und kein Verfahren gegen ihn gebe, außerdem sei er in den zweieinhalb Jahren noch nie befragt worden. Der frühere blaue Vizebürgermeister hat sich für seine Arbeit als Gemeinderat als Ziel das "kritische Hinschauen" vorgenommen: "Ich habe in den zweieinhalb Jahren viele Rückmeldungen bekommen, dass vieles in der Stadt falsch läuft. Es geht da vor allem um Verkehr und um die Wirtschaft."