Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr bekommt World Mayor Award

Die Grazer KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr hat den World Mayor Prize 2023 - also "Bürgermeisterin des Jahres" - gewonnen. Die in London ansässige City Mayors Foundation vergibt die Auszeichnung seit 2004 alle zwei Jahre und Kahr war im Sommer des Vorjahres für ihre "Robin-Hood-Politik" nominiert worden. Auf der Shortlist für den Preis war unter anderem auch der Bürgermeister von Kiew Vitali Klitschko. Im APA-Interview im Sommer hatte sie sich noch wenig Chancen ausgerechnet.

Tann vom Hove von der City Mayors Foundation hält Kahr für ein "Vorbild für Menschen, nicht nur für Politiker, die einen Beitrag zu ihrer Gemeinschaft leisten wollen, ohne nach persönlichen Vorteilen zu streben". Unterstützung erhielt Kahr von einer Reihe von Menschen, die Empfehlungen eingereicht hatten - darunter waren nicht nur Bürgerinnen und Bürger aus Graz, sondern auch aus Salzburg und Städten in Deutschland wie Berlin oder Jena. Kahr werde demnächst die Skulptur, die sich aus drei Kuben zusammensetzt, erhalten, kündigte die Foundation an.

Neben dem World Mayor Preis hat die City Mayors Foundation drei weitere Auszeichnungen vergeben: Den World Mayor Jury Award erhält Manuel De Araújo, Bürgermeister von Quelimane, Mosambik, für seinen Einsatz für die demokratischen Werte in seinem Land. Der World Mayor Friendship Award wurde Stefan Fassbinder, Oberbürgermeister von Greifswald, Deutschland, für seine Zusammenarbeit mit und Unterstützung von Gemeinden in der Ukraine, Polen und Brasilien verliehen. Der World Mayor Community Award wurde Tony Keats, dem Bürgermeister von Dover, Neufundland und Labrador, Kanada, für seine außergewöhnlichen Verdienste um seine Gemeinde und deren Einwohner seit 1996 verliehen.

Der Preis geht auf eine Aussage der früheren amerikanischen First Lady Eleanor Roosevelt im Jahr 1958 zurück: Sie sagte damals bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen, dass Menschenrechte in Gemeinden beginnen, in denen einfache Menschen gleiche Gerechtigkeit, gleiche Chancen und gleiche Würde ohne Diskriminierung anstreben. "Eleanor Roosevelt hätte die Arbeit von Bürgermeisterin Elke Kahr in Graz gewürdigt", glaubt Tann vom Hove.