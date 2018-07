Grazer Autofahrer schlug mit Ochsenzipf auf Kontrahenten ein

Mit einem "Ochsenzipf" hat am Mittwoch ein Autofahrer in Graz einen anderen Fahrzeuglenker attackiert und verletzt. Die beiden waren bei einer Baustelle vermutlich wegen der dortigen Vorrangregelung aneinandergeraten. Plötzlich packte der Mann den Ochsenziemer aus und schlug damit auf einen 50-jährigen Südsteirer ein. Die Polizei sucht nun nach dem Täter.

Die beiden Männer begegneten einander gegen 7.00 Uhr im Baustellenbereich auf dem Grillweg im Grazer Bezirk Straßgang: Sie gerieten in einen verbalen Streit, der in Handgreiflichkeiten überging. Am Ende schlug der unbekannt gebliebene Mann auf den Lenker aus dem Bezirk Leibnitz ein. Dieser erlitt Prellungen und Abschürfungen und wurde im LKH Wagna ambulant behandelt.