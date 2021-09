Grazer Ausstellung beschäftigt sich mit Jochen Rindt

Anlässlich des 50. Todestages von Formel 1-Weltmeister Jochen Rindt hat das GrazMuseum eine Ausstellung rund um den Mythos seiner Person zusammengestellt. Wegen der Corona-Pandemie musste die Eröffnung verschoben werden, doch nun ist die "sehr fein und tief überlegte" Schau samt noch nie gezeigten Archivbildern und Material zu sehen, so Direktor Otto Hochreiter bei der Presseführung am Dienstag.

Kulturstadtrat Günter Riegler (ÖVP) schwärmte von Rindt: "Er verkörpert alles, was Helden und Stars verkörpern. Er war Österreichs erster Formel 1-Weltmeister und er wurde mitten aus dem Leben gerissen." Hinzu komme die Formel 1 der 1960er- und 1970er-Jahre mit "Kettenrauchern, Partys und Playboys". Rindt sei zurecht ein großer Star gewesen. Die Ausstellung soll aber nicht nur den Mythos und seine Persönlichkeit beleuchten, sondern auch sein Lebensumfeld und seinen Bezug zu Graz, wo er 1970 nach seinem tödlichen Unfall in Monza am Zentralfriedhof im Beisein Zehntausender Trauergäste bestattet worden ist.

Rindt wurde in Mainz geboren, als Sohn einer Grazerin. Sie kam allerdings mit Rindts Vater ums Leben, weshalb der Bub damals zu seinen Großeltern nach Graz gebracht wurde und in der steirischen Landeshauptstadt aufwuchs. Die Ausstellung zeigt Exponate aus seinen Kindheitsjahren, in welch betuchten Haus er am Ruckerlberggürtel lebte und wie er von einem schüchternen Kind zu einem rebellischen Jugendlichen wurde. Als er ins Pestalozzi-Gymnasium kam und ein Lohner-Moped Modell "Sissy" fuhr, galt er bereits als Straßenschreck, ob seiner rasanten Fahrweise. Mehrere ausgestellte Strafzettel - lautend auf den Schüler Rindt - belegen das.