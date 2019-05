Graz plant großen Tram-Ausbau und dritten Nahverkehrsknoten

Die Stadt Graz will anhand einer Studie des Schweizer Verkehrsplaners Willi Hülser drei Tramlinien ab 2023 realisieren. Laut Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) hätten dann erstmals alle Bezirke eine Tramstrecke. Am günstigsten wären der Anschluss der Innenstadt nach Gösting zum dort zu errichtenden ÖBB-Nahverkehrsknoten sowie eine Linie vom Bahnhof zur Uni, dazu die Südwestlinie nach Straßgang.

Nagl war am Freitag beim Pressegespräch in Graz überzeugt, dass der Öffi-Verkehr mit der Tram Potenzial habe: “Mehr Straßenbahn für übermorgen – in diesem Sinne werden wir gemeinsam jene Linien vorschlagen, von denen wir überzeugt sind.” Er habe auch mit seinem Koalitionspartner FPÖ gesprochen, er gehe davon aus, dass es im September einen einstimmigen Grundsatzbeschluss im Gemeinderat geben werde. Damit erhielten Straßgang, Wetzelsdorf und Gösting endlich Tramanschlüsse.