Graz-Finanzen - Personeller Wechsel in der Finanzdirektion

Nach turbulenten Tagen rund um das Grazer Budget hat am Mittwoch Finanzdirektor Stefan Tschikof, der erst seit August 2021 im Amt war, seinen Rückzug bekannt gegeben - aus "privaten Gründen", wie es in einer Aussendung der KPÖ-geführten Stadtregierung hieß. Die Leitung der Finanz- und Vermögensverwaltung übernimmt interimistisch Johannes Müller. Tschikof wird auf Wunsch von Müller eine Stabsstelle "im Sinne der Kontinuität und des Wissenstransfers bekleiden".

Neben den personellen Veränderungen wird es in den kommenden Tagen auch eine Sondergemeinderatssitzung in der Causa Stadtfinanzen geben. "Nach einem Austausch unter Einbeziehung des Stadtrechnungshofs haben sich die Koalitionsparteien KPÖ, Grüne und SPÖ darauf geeinigt, den Gemeinderat in einer Sondersitzung über die budgetäre Lage und die Perspektiven der Konsolidierung des Haushalts zu informieren", kündigte die KPÖ bereits am Montag an. Ein genauer Termin steht allerdings noch nicht fest. Man werde diesen in Abstimmung mit den Klubobleuten der anderen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen festlegen.