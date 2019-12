Graz: 32-Jähriger wegen Mordversuchs zu 19 Jahre verurteilt

Im Grazer Straflandesgericht hat es am Mittwochabend überraschenderweise ein Urteil in einem Prozess gegen einen 32-jährigen Algerier gegeben. Er wurde wegen versuchten Mordes zu 19 Jahren Haft verurteilt. Der Angeklagte soll im April dieses Jahres mit einem Messer auf seine Ehefrau losgegangen sein. Der Angriff misslang, weil zwei Passanten dazwischen gingen.

Staatsanwalt Hansjörg Bacher beschrieb den angeklagten Vorfall als Mordversuch. "Er war an diesem Tag entschlossen, seine Frau zu töten", war der Ankläger überzeugt. Eigentlich sollte es eine Aussprache zwischen dem Angeklagten und seiner Frau sein, weil sie sich von ihm trennen wollte. Sie hatte während eines Gefängnisaufenthaltes des Beschuldigten einen anderen Mann kennengelernt, und seit damals herrschte dauernd Streit. Beim Gespräch am 18. April eskalierte die Situation. Er versetzte ihr einen Tritt, so dass sie stürzte. Dann zückte er laut Staatsanwalt das Messer und wollte auf sie losgehen, was gerade noch verhindert werden konnte. Die Frau flüchtete zur Polizei, er rannte weg. Ein Polizeihund fand das Messer kurze Zeit später in einem Mülleimer am Bahnhof.