Grausam entstellte Frauenleiche in Ostfrankreich gefunden

Eine grausam entstellte Frauenleiche ist in der ostfranzösischen Ortschaft Mont-Saint-Martin unweit der Grenze zu Belgien und Luxemburg entdeckt worden. Ein Passant stieß am Montagnachmittag in der Nähe einer leer stehenden Werkshalle auf die unbekleidete geköpfte Tote, deren Arme und Beine fehlten, teilte die Staatsanwaltschaft in Nancy am Dienstag mit. Es handle sich um eine noch nicht identifizierte relativ junge Frau. Sie solle nun zügig obduziert werden.

Nähere Hintergründe konnten die Fahnder noch nicht nennen. Einen Zusammenhang zum Fund einer geköpften Männerleiche in einem 50 Kilometer entfernten Wald in Ostfrankreich vor einer Woche sehen die Ermittler bisher nicht, berichtete der Sender France 3.