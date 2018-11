Gratiseintritt im Louvre jeden ersten Samstagabend im Monat

Der Eintritt in den Pariser Louvre wird ab 2019 an jedem ersten Samstagabend im Monat kostenlos. Wie die Museumsleitung am Mittwoch erklärte, will der Louvre mit der Aktion ab Jänner neue Bevölkerungsschichten zum Besuch animieren. Im Gegenzug sollen kommendes Jahr die besonders bei Touristen beliebten freien Eintritte an den ersten Sonntagen im Monat zwischen Oktober und März gestrichen werden.

An zwölf Samstagen im Jahr werde der Eintritt in den Louvre zwischen 18.00 Uhr und 21.45 Uhr kostenlos sein. Besucher sollen mit den Gratis-Tickets Zutritt in die Denon- und Sully-Flügel erhalten. Wer den Richelieu-Flügel ansehen möchte, müsse zuvor reservieren.

Die Aktion sei zunächst als einjähriger Testlauf konzipiert. Die Museumsleitung erhofft sich davon nach eigenen Worten eine “Demokratisierung des Louvre”. Die Gratis-Sonntage hätten diesen Effekt verfehlt: Zuletzt habe der Anteil der Arbeiter bei nur 16 Prozent der Besucher gelegen.

Der Louvre ist das meistbesuchte Museum der Welt. Nach eigenen Angaben steuert es in diesem Jahr auf einen neuen Rekord von zehn Millionen Gästen zu.