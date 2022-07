Grasser-Steuerprozess - Urteil könnte am Montag fallen

Im laufenden Finanzstrafverfahren gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser könnte am kommenden Montag das Urteil im Wiener Straflandesgericht fallen. Der Prozess läuft seit 13. Juni unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Der Ausschluss wurde von Grasser und seinem mitangeklagten Steuerberater beantragt. Bei der Urteilsverkündung durch Richter Michael Tolstiuk ist allerdings die Öffentlichkeit zugelassen.

In dem Verfahren geht es um den Vorwurf der Steuerhinterziehung bei den Provisionen für Grassers Engagement bei Meinl International Power (MIP). Grasser und sein mitangeklagter Berater bestreiten den Vorwurf, es gilt die Unschuldsvermutung. Das Gericht hat zu klären, ob die MIP-Vertriebsprovisionen Grasser zurechenbar sind und ihn eine persönliche Steuerpflicht trifft - der Ex-Finanzminister sieht es nicht so. Er sagt, er habe sich voll auf seinen Berater verlassen, während dieser angibt, Grasser habe die Konstruktion eigenmächtig verändert.

Es geht dabei um einen Provisionserlös von 4,38 Mio. Euro an Meinl-Provisionen, von denen Grasser 2,16 Mio. Euro an Abgaben hinterzogen haben soll. Grasser sieht seinen Berater in der Pflicht, dieser habe die Idee für die Konstruktion via dem Steuerparadies British Virgin Islands gehabt.