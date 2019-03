Grasser-Prozess: Zwei Zeugen aus Ministerium erneut am Wort

Am 83. Verhandlungstag im Grasser-Prozess sind heute nochmals zwei Zeugen aus dem Finanzministerium von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) geladen. Den Anfang machte Josef Mantler, er war im Ministerium für die Bundeswohnungen zuständig und saß sowohl im Lenkungsausschuss als auch in der Auswahlkommission, die die Vergabe beratend begleiteten.

Richterin Marion Hohenecker widmete sich am Vormittag im Wiener Straflandesgericht primär der Zusammensetzung der Kommissionen und der Rolle, die Grasser dabei gespielt hat. Des weiteren ging es in der Befragung einmal mehr um das Vorkaufsrecht der Kärntner Landesregierung, das diese nicht genutzt hatte. Hätten sie es genutzt, wäre nicht das Konsortium Immofinanz/RLB OÖ bei den Bundeswohnungen zum Zug gekommen, sondern der letztlich unterlegene Mitbewerber CA Immo/Bank Austria.

Das Vorkaufsrecht wurde vertraglich bereits im Juni 2002 zwischen Grasser und dem Land Kärnten vereinbart – rund ein Jahr bevor Grasser überhaupt erst mit einem Gesetz die Ermächtigung erteilt worden war, die Bundeswohnungen zu verkaufen, erläuterte die Richterin. Der Finanzminister konnte erst mit Juli 2003 darüber verfügen, wie sei dann diese Vereinbarung über das Vorkaufsrecht zu qualifizieren, fragte sie den Zeugen. Das sei dann wohl vorbehaltlich gewesen, dass die Ermächtigung an Grasser erteilt wurde, meinte Mantler.

Befragt zum Treffen im Gelben Salon des Ministeriums am 7. Juni 2004, wo die Angebote der ersten Runde für die Bundeswohnungen erläutert wurden und eine zweite Bieterrunde vereinbart wurde, sagte Mantler, er war damals dabei. Warum bei diesem Treffen eine zweite Bieterrunde entschieden wurde und nicht bei der für den 8. Juni 2004 angesetzten – und dann abgesagten – Kommissionssitzung der Auswahlkommission, das wisse er nicht. Ob der damalige FPÖ-Bautensprecher Detlev Neudeck bei der Sitzung am 7. Juni dabei war, wollte die Richterin wissen: “Ich würde sagen, nein”, antwortete Mantler. Das sei aber eine “reine Vermutung”. Das Treffen am 7. Juni sei jedenfalls keine Kommissionssitzung gewesen, sondern eine “Informationssitzung”.