Zahl der Schöffen im Grasser-Prozess schrumpft auf fünf

Zwölf Schöffen wurden zu Beginn des Grasser-Prozesses im Dezember 2017 vereidigt, mittlerweile sind es nur noch fünf. Denn nach einem kräftigen Schwund in den ersten Monaten und einer stabilen Phase danach ist nun am Dienstag die einzig verbliebene weibliche Schöffin ausgeschieden worden. Zwei Schöffen braucht der Richtersenat unter Vorsitz von Marion Hohenecker, damit er ein Urteil fällen kann.

Nicht nur die Schöffenbank lichtete sich etwas, auch die Reihen der Angeklagten blieben großteils leer - allerdings geplant. Denn in dieser Verhandlungswoche steht die Causa "Telekom" am Programm, sprich Zahlungen der teilstaatlichen Telekom Austria an politische Parteien. Dieser Verhandlungsgegenstand betrifft lediglich vier Angeklagte, darunter die Lobbyisten Peter Hochegger und Walter Meischberger. Weiters auf der Anklagebank saßen am Dienstag der Ex-Telekom-Vorstand Rudolf Fischer und der ehemalige Leiter der Public Affairs der Telekom und frühere ÖVP-Organisationsreferent, Michael F.