Grasser-Prozess: Wieder Buwog-Angeklagte vor Gericht

Am 64. Tag im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und andere geht es kurz wieder um die Causa Buwog und Linzer Terminal Tower. Allerdings werden nur Anträge auf Protokollberichtigungen behandelt. Dafür mussten die Buwog-Angeklagten wieder in den Großen Schwurgerichtssaal im Wiener Straflandesgericht kommen.

Durch die Verhandlung am Donnerstag wahrt Richterin Marion Hohenecker auch die Zwei-Monats-Frist, innerhalb derer die Verhandlung fortgesetzt werden muss. Somit kann die längere Buwog-Prozesspause durch den Einschub des Faktums Telekom-Valora nicht von den Verteidigern in allfälligen Rechtsmitteln geltend gemacht werden.

Am Donnerstagnachmittag bzw. nach den Protokollberichtigungen könnte die Verhandlung zur Telekom-Valora-Anklage weitergehen. Diese Causa wurde in den Grasser-Buwog-Prozess eingeschoben, weil zwei Angeklagte, nämlich Meischberger und Hochegger, in beiden Causen beschuldigt sind.