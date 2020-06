Grasser-Prozess - Strengere Regeln für die Hauptverhandlung

Am Dienstag wurde der Grasser-Prozess nach einer dreimonatigen Corona-Pause wieder aufgenommen, am Mittwoch war um elf Uhr Vormittags schon wieder Schluss. Mehrere geladene Zeugen hatten im Vorfeld von ihrem Entschlagungsrecht Gebrauch gemacht. Die einzig verbliebene Zeugin des Tages nutzte ebenfalls das ihr - aufgrund ihrer damaligen beruflichen Tätigkeit - zustehenden Entschlagungsrecht.

Dafür waren die Nachwehen des - je nach Lesart - "großen Lauschangriffs" (Grasser-Verteidiger Norbert Wess) oder des "Sturm im Wasserglases" (Oberstaatsanwalt Gerald Denk) vom Dienstag am Mittwoch allzeit präsent. So wurden die Zugangsbestimmungen für Angeklagte, Verteidiger, Gäste und Journalisten noch einmal verschärft. Erst wenn die Strafsache aufgerufen wird, dürfen sie den Gerichtssaal im Wiener Straflandesgericht betreten.

Am Dienstag war bekannt geworden, dass die Bild- und Tonaufzeichnungen im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts auch außerhalb der Hauptverhandlung erfolgen. Die Verteidiger von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser wollten daraufhin gleich den gesamten Richtersenat wegen Befangenheit ablösen - was dieser in seiner Funktion als "Sitzungspolizei" ablehnte.