Grasser-Prozess - Sommerpause wird kurz unterbrochen

Im Grasser-Prozess wird die Sommerpause am Mittwoch für einen Tag unterbrochen. Am Wort ist einmal mehr der Erstangeklagte Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP). Er muss Richterin Marion Hohenecker Rede und Antwort stehen, was er bisher betont höflich und bestens vorbereitet getan hat.

Am 19. Juni ergriff Grasser erstmals das Wort und zeichnete das Bild eines Politstars, der sich wenig um das Tagesgeschäft gekümmert hat – und in seinen privaten Finanz-und Steuerfragen völlig unbedarft ist. Hier habe er sich vollkommen auf seine Berater verlassen.

Nach dem morgigen Verhandlungstag im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts wird am 18. September weiterverhandelt. Im Herbst wird dann die Causa Telekom Austria-Parteispenden in das Verfahren hinein genommen. Mit einem Urteil noch heuer wird daher nicht gerechnet.