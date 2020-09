Grasser-Prozess nach Sommerpause mit fast allen Angeklagten

Der 156. Verhandlungstag im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere hat am Mittwoch nach einer vierwöchigen Sommerpause fast alle Angeklagten ins Wiener Straflandesgericht geführt. Am Dienstag war es um zwei andere Causen - Betrugsvorwurf gegen Walter Meischberger und Telekom-Parteienfinanzierung - gegangen, daher mussten nur vier Angeklagte anwesend sein.

Am Mittwoch und am Donnerstag stehen Verlesungen aus dem umfangreichen Gerichtsakt des Mega-Prozesses um den Korruptionsvorwurf bei der Bundeswohnungsprivatisierung (Buwog u.a.) sowie bei der Einmietung der Finanzbehörden in das Linzer Bürohaus Terminal Tower auf dem Programm. Wobei der Tag mit Telefonüberwachungen der Angeklagten begonnen hat. Richterin Marion Hohenecker spielte die aufgezeichneten Telefonate vor, etwa von Meischberger mit Ernst Plech oder mit einem Zeugen, einem Bankberater in Liechtenstein.