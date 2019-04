Grasser-Prozess: Haider im Zentrum der Kärntner Spurensuche

Am 89. Tag im Prozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) drehte sich am Mittwoch einmal mehr alles um das vermeintliche Vorkaufsrecht Kärntens für einen Teil der Bundeswohnbaugesellschaften. Konkret betraf es die Kärntner Eisenbahnerwohnungen ESG, für die es zwar kein rechtlich gültiges, aber unter dem ehemaligen Landeshauptmann Jörg Haider ein "politisches" Vorkaufsrecht gab.

Als erster Zeuge war der damalige freiheitliche Kärntner Finanzlandesreferent Karl Pfeifenberger geladen. Er betonte, dass er mit der Causa ESG wenig zu tun hatte, darum habe sich umfänglich Haider gekümmert. “Frau Rat, ich saß einen Stock höher”, so der Ex-Finanzlandesreferent zu seinen Erinnerungen an die Kontakte Haiders mit Grasser.

Pfeifenberger sagte am Mittwoch aus, dass die Kärntner Landesregierung damals davon ausging, dass die ESG maximal 60 Mio. Euro wert war – während die von Grasser beauftragten Berater von Lehman Brothers den doppelten Wert errechneten und von 120 Mio. Euro Wert der ESG sprachen. Bereits im Juli 2003 gab es einen Besuch der Lehman-Vertreter in Kärnten, wo ein möglicher Vorabverkauf der ESG an Kärnten diskutiert wurde. Wegen des aus Kärntner Sicht viel zu hohen Preises kam es damals nicht dazu.