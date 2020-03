Grasser-Prozess bis zum 21. April ausgesetzt

Die Coronavirus-Pandemie macht auch nicht vor dem Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts halt. Der Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, die Lobbyisten Walter Meischberger sowie Peter Hochegger und andere wird frühestens am 21. April fortgesetzt, teilte das Straflandesgericht auf APA-Anfrage mit.

Der Prozess hat am 12. Dezember 2017 begonnen, bisher wurden 138 Prozesstage abgehalten. Richterin Marion Hohenecker hatte zu Jahresbeginn erklärt, dass sie einen Urteilsspruch vor dem Sommer anvisiert. Die letzten Verhandlungstage waren bereits wegen Erkrankungen ausgefallen, zuletzt wurde am 20. Februar verhandelt.

In dem Wirtschaftsverfahren geht es unter anderem um Korruptionsverdacht bei der Privatisierung der Bundeswohnungen (unter anderem der Buwog) und der Einmietung der Finanzbehörden in den Linzer Terminal Tower sowie um Zahlungen der teilstaatlichen Telekom Austria an Parteien und die Villa von Meischberger - wobei nicht alle Anklagepunkte alle Angeklagte betreffen.